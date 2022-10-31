اليوم.. اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب حول "إعلان قمة الجزائر"

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن هناك اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب سيعقد اليوم الإثنين، لبحث البنود والموضوعات التي يتضمنها "إعلان الجزائر"، الذي سيصدر عن القادة العرب في ختام أعمال القمة العربية بالجزائر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي، الأحد، عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد على مدى يومين، تحضيرًا للقمة التي ستعقد يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين.

وقال رياض المالكي إن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال القمة، ولم يكن عليها أي خلافات خلال اجتماعات المندوبين وكبار المسئولين المعتمدين لدى الجامعة، ووزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه كان هناك إجماع على كافة مشاريع القرارات التي تقدمت بها فلسطين لإدراجها على جدول أعمال القمة.

وأوضح المالكي أن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز، مشيرا إلى أن الدول العربية ستضع كل إمكانياتها من أجل اعتماد كافة القرارات التي تقدمت بها فلسطين.