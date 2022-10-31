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النيل للمجمعات الاستهلاكية: ضخ 50 ألف طن أرز خلال شهرين.. والزيت يكفي 6 أشهر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:17 م
النيل للمجمعات الاستهلاكية: ضخ 50 ألف طن أرز خلال شهرين.. والزيت يكفي 6 أشهر الأرز
كتب إبراهيم حسان

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أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ضخ 50 ألف طن أرز خلال شهرين، إضافة إلى أن هناك طلبيات بالمضارب لم يتم تسليمها حتى الآن، لذلك هناك وفرة كبيرة في مخزون الأرز بالمحافظات.
 
أضاف مندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأرز المصري لم يتعد الـ15 جنيها، أما الحصة التموينية في الأرز فسعرها 10.5 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية.
 
وأوضح رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن رصيد الزيت يكفي الدولة 6 أشهر، كما أن هناك تعاقدا مع جهاز الخدمة الوطنية لتوفير المكرونة وبعض السلع من أسوان إلى الإسكندرية، مضيفا: "الأرز الذي يتم ضخه بالمجمعات الاستهلاكية يتميز بجودة عالية".

محمد ابو مندور

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