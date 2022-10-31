اليوم السابع
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"النيل للإعلام" بسوهاج ينظم ندوة تثقيفية عن "التغيرات المناخية وآثارها"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:00 م
"النيل للإعلام" بسوهاج ينظم ندوة تثقيفية عن "التغيرات المناخية وآثارها" ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية
سوهاج - عمرو خلف

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أقام مركز النيل للإعلام بسوهاج اليوم الإثنين بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وآثارها وكيفية المواجهة والتكيف، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الموجود نورالدين عميد الكلية، وإيمان علي إمام مدير مركز النيل للإعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات الكلية.

وقد حاضر فيها الدكتور عميد الكلية حيث تحدث عن أهمية الوعي بالتغيرات المناخية وسبل مواجهتها وأساليب التكيف وذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية، حتى نحد من آثار ها السلبية على الإنسان والبيئة وسائر الكائنات التي تعيش على كوكب الأرض.

كما تحدثت  إيمان علي، مديرة مركز النيل للإعلام بسوهاج عن مخاطر التغيرات المناخية وجهود الحكومات والمؤسسات والأفراد في مواجهتها والتكيف معها والتخفيف من آثارها.

ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية (2)
ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية (2)

 

ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية (1)
ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية (1)

 

 


سوهاج

النيل للإعلام

ندوة

قمة المناخ

جامعة الازهر



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