المندوبون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة 8 نوفمبر

كتب أحمد عبد الهادى

يؤدي المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019، المعينون بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ نوفمبر المقبل.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

ونبه إلى ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن مراسم حلف اليمين القانونية والتي يشهدها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد ، للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية من دفعة 2018 .

وكان بدء توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، علي قصر الاميرة فوقية ، داخل المخيم المُعد لذلك ، مصطحبين ذويهم وأسرهم ، في مشهد مبهج ، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

وأقيم مخيم كبير، بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين.

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.