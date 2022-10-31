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الملتقى الدولى يشهد إعلان تصنيع أبواب مصفحة مصرية 100%

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:00 ص
الملتقى الدولى يشهد إعلان تصنيع أبواب مصفحة مصرية 100% ابواب
كتب إسلام سعيد

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شهد المعرض والملتقي الدولى الأول للصناعة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تصنيع أبواب مصفحة صناعة مصرية 100% بهدف خفض فاتورة الاستيراد.
 
وقال رجب الدسوقي رئيس الشركة المصنعة، إن هذه الصناعة دقيقة للغاية ومتعددة المراحل، مشيراً إلى ضرورة دعم الدولة للتوسعات الاستثمارية في هذا القطاع وتسهيل الإجراءات أمام المصانع
 
وأضاف في تصريحات خاصة ، أنه يتم تصدير هذه الأبواب لأكثر من 15 دولة بطاقة إنتاجية 120 ألف سنويا، لافتاً إلى صورة إفساح الطريق للصناعة الوطنية والعمل على تسهيل توفير الخامات وكذلك تسهيل إجراءات المصانع.
 
 يركز الملتقي الدولي للصناعة على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى  والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).
 
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ويستهدف المعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.

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