اليوم السابع
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"الغزو الأحمر".. جزيرة الكريسماس بأستراليا فى قبضة السرطانات الحمراء.. فيديو

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:25 م
"الغزو الأحمر".. جزيرة الكريسماس بأستراليا فى قبضة السرطانات الحمراء.. فيديو السرطان الأحمر
وكالات

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انجرف بحر من اللون الأحمر فوق جزيرة الكريسماس الخلابة - حيث يسير عشرات الملايين من السرطانات الحمراء من الغابات المطيرة إلى الساحل للتكاثر.

 

في منظر لا يصدق، بدأ أكثر من 65 مليون سرطان أحمر في القيام برحلة سنوية عبر جزيرة الكريسماس، شمال غرب أستراليا، فيما يُتوقع أن تكون أكبر هجرة سنوية منذ سنوات.

وسبقت هطول الأمطار الغزيرة، السبت، بداية الحركة، حيث يمكن لهذه الكائنات أن تتسلل لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا إلى المحيط.

ورصدت فيديوهات التقطها السكان مظاهر "لا تصدق" لمئات السرطانات وهي تعبر الشوارع والغابات في الجزيرة، بشكل كثيف، وكأنها نهر أحمر.

وقال مدير الكائنات المحلية في جزيرة كريسماس، ديريك بول، إن هناك بالفعل ملايين السرطانات بدأت بالـ"هجرة".

وأضاف "لقد مرت بضعة أيام فقط، لكن يبدو بالتأكيد أن هذه ستكون هجرة ضخمة".

وتابع: "لدينا عدد كبير جدا من السرطانات تتحرك في الجزيرة، لذا فإننا نراقب ذلك عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

وأوضح بول أن هناك أعدادا أكبر بكثير من السرطانات مقارنة بالسنوات السابقة، ويقدر أن عددها قد تضاعف من "خمس أو ست سنوات مضت".

وعزا ذلك إلى "قمع" النمل المجنون الأصفر في الجزيرة، والذي كان يقتل السرطانات الحمراء بشكل روتيني عن طريق رشها بسائل حمضي قبل افتراسها.

وعادة ما تبدأ الهجرة السنوية للسرطان الأحمر في أكتوبر أو نوفمبر مع أول هطول للأمطار في موسم الأمطار.

 


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