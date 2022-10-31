العثور على جثة شاب داخل منزله في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة شاب، داخل منزله بقرية ترسا، التابعة لمركز شرطة سنهور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحررمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بورورد بلاغ من الأهالي، بقرية ترسا التابعة بنركز شرطة سنهور، بالعثور علي جثة شاب، داخل منزله بالقرية، وعلي الفورإنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود جثة لشاب يدعي عيد م ا 36سنة، ويشتبه في وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة، الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي، وتحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



