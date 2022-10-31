اليوم السابع
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الصرف الصحى يحول مياه شاطئ بريطانى جذاب إلى اللون البنى.. فيديو وصور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:27 ص
الصرف الصحى يحول مياه شاطئ بريطانى جذاب إلى اللون البنى.. فيديو وصور مياه شاطئ بريطاني تحولت للون البني
كتبت : شيماء عبد المنعم

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شهد شاطئ سانت أجنيس في كورنوال بإنجلترا حادثة تلوث حولت المياه فيروزية اللون إلى البنى، بعدما صبّت مياه الصرف الصحي في المحيط الأطلسي، ورغم اشتهار كورنوال بالمناظر الطبيعية الساحرة والشاطئ المميز المناسب لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فقد أظهر مقطع فيديو تلوثا في المنطقة، بعدما سمحت شركة "ساوث ويست ووتر" بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المحيط، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

The usually-turquoise water at St Agnes was turned a dark brown colour as untreated sewage was released

St Agnes beach pictured previously, unpolluted by any sewage

وحسب الفيديو الذى نشره الموقع البريطانى، تظهر كتلة ضخمة من مياه الصرف الصحي ذات اللون البني الداكن في مياه الساحل، وهي تختلط ببطء مع البحر الأزرق، واعتبارا من الخامسة مساء أمس الأحد، كانت 8 شواطئ بكورنوال غير صالحة للسباحة والاستعمال بسبب تسرب مياه الصرف الصحي.

وحسب التقرير علّقت متحدث من شركة "ساوث ويست ووتر" على الحادثة قائلة: "شهد الجنوب الغربي هذا العام تغيرات جذرية في أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، كما ظهر في أغسطس عندما تم إعلان المنطقة في حالة جفاف.. بالإضافة إلى فترات طويلة من الطقس الحار للغاية، فقد شهدنا هطول أمطار غزيرة محلية لم تكن قادرة على التخلل إلى الأرض الجافة، ما يعني تدفق كميات كبيرة إلى شبكتنا".

St Agnes beach pictured on Sunday

وأضاف المتحدث: "بعد هطول أمطار غزيرة محلية هذا الصباح (الأحد 30 أكتوبر)، حدث فيضان في شبكة الصرف الخاصة بكورنوال وفي مثل هذه الحالات، يتم إطلاق الكميات الفائضة الكبيرة في في الأنهار والبحار للحيلولة دون انهيار شبكة الصرف وغرق المنازل"، وتابع: "سنواصل زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمنطقة كجزء من التزامنا المستمر بحماية وتعزيز البيئة الطبيعية".


مياه صرف صحي

مياه شاطئ بريطاني

المحيط الأطلسي



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