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الرئيس السيسي يهنئ "لولا دا سيلفا" برئاسة البرازيل ويدعوه لحضور قمة المناخ

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:35 م
الرئيس السيسي يهنئ "لولا دا سيلفا" برئاسة البرازيل ويدعوه لحضور قمة المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار. 
 
وأكد الرئيس السيسى، على تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، كما دعاه للحضور الى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، مؤكدًا ثقته فى أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولى.

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