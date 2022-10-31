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الجزائر: الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ناجحة وتوجد قرارات استراتيجة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:08 م
الجزائر: الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ناجحة وتوجد قرارات استراتيجة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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أكد رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، إن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على المستوى الوزاري، كانت ناجحة، وأنه تم التغلب على الصعوبات خلال الاجتماعات التي عقدت على مستوى المندوبين والوزراء.
 
وأضاف لعمامرة في مؤتمر صحفي له، أن هناك إجماع على القضية الفلسطينية، وأنه تم التوافق في باقي القضايا والملفات، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة المرتقبة غدا اتفق عليه وزراء الخارجية وسيكون للقادة.
 
وأوضح وزير خارجية الجزائر، أن هناك قرارات ذات بعد استراتيجي في القمة العربية، وأنه تمت هيكلة إعلان الجزائر وسيعرض على القمة العربية.
 
 
 

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