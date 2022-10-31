التموين: أكثر من مليون طن أرز سيكون متوفرا قبل نهاية شهر ديسمبر

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استهلاك المصريين من الأرز سنويا 4 ملايين طن، والأرز السايب بـ 12 جنيها للكيلو، والمعبأ بـ15 جنيها، مؤكدا أن إنتاج زراعة الأرز في مصر من 6 إلى 7 ملايين طن في العام، مضيفا أن أكثر من مليون طن أرز سيكون متوفرا قبل نهاية شهر ديسمبر، و90 % من مضارب القطاع الخاص مشتركة في منظومة الأرز الجديدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجى القاضي، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن الرئيس السيسى وجه بالاطمئنان على أرصدة السلع الأساسية، ومصر مؤمنة باستراتيجى كبير من السلع الأساسية، لافتا إلى أنه لدينا 64 مليون مواطن يحصلون على دعم السلم التموينية.

وتابع أن هناك غرامى تصل إلى 2 مليون جنيه للتجار المتلاعبين في الأسعار، مضيفا أنه تم التعاقد على 150 ألف طن سكر، مؤكدا أن الوزارة تهدف غلأى توفير المعروض من السلع لاستقرار الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه على المواطنين الإبلاغ فورا عن المتلاعب في أسعار السلع وسنتعامل فورا معهم.

وأوضح أنه تم تحرير 1150 محضرا من مباحث التموين ضد التجار المتلاعبين في أسعار السلع، مؤكدا أن حزم الدعم التموينى الاستثنائى يستفيد منها 35 مليون مواطن، متابعا أن أكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التموينى للسلع والخبز.

وأكد أن الدولة تحملت 80% من زيادة الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح في العالم، متابعا أن الدولة أنشأت 5 مصانع لعصر وتعبئة وتكرير الزيوت، والعالم دخل مرحلة الركود ونخشى من مرحلة الكساد الاقتصادى.