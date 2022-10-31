اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الأخير لجماعة الشباب في الصومال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:12 ص
الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الأخير لجماعة الشباب في الصومال الصومال
كتبت: هناء أبو العز

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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الأخير الذي شنته جماعة الشباب الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو يوم أمس الأحد.
 
وذكر الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي قبل ساعات- أن هذه الهجمات المُشينة ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، لا تؤدي إلا إلى تذكيرنا ببربرية الجماعات المتشددة تجاه شعبها وتكشف النفاق الحقيقي لنياتها، مضيفا أن "الهجوم الأخير الذي استهدف مؤسسة مكرسة للتعليم ولرسم مستقبل أفضل للبلاد، لا يؤدي إلا إلى تعزيز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب الصومال ومحاسبة المسئولين عن هذه الهجمات الجبانة والقاتلة، إن تصميمنا وإصرارنا على محاربة الإرهاب وهزيمة الشباب أصبح أعلى من أي وقت مضى.
 
وقتل نحو 100 شخص وأصيب 300 آخرون بجروح في تفجير سيارتين أمام وزارة التعليم بالعاصمة الصومالية مقديشو، فيما أفاد شهود بأن التفجيرين وقعا في ظرف دقائق بينهما؛ حيث انفجرت السيارة الثانية مع وصول عدد من المارة وفرق الإسعاف إلى الموقع.
 
 

الاتحاد الأوروبى

الصومال

مقديشو

الارهاب



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