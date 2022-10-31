اعرف أبرز الطرق المغلقة وتحويلاتها المرورية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عددا من الطرق؛ لتنفيذ أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل، واستكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز الطرق المغلقة وتحويلاتها المرورية في محافظة الجيزة:

-غلق الطريق المؤدى لشارع السودان وكوبرى أحمد عرابى

أغلقت الجيزة، الطريق السطحي المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى كليا صباح يوم الأحد الماضي، على أن يتم إعادة فتحه صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد.

وفي ذلك الإطار، جرى تحويل الحركة المرورية لقائدي المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس باتجاه شارع السودان، بالدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

وكانت محافظة الجيزة قد أوضحت في بيان لها، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، فإنه سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين، بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

-غلق شارع الهرم جزئيا من تقاطع حسن محمد وحتى الشيخ الشربينى

شهد شارع الهرم غلقا جزئيا، بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الهرم وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا)، صباح يوم السبت الماضي، ويستمر غلقه حتى انتهاء أعمال تسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية)، تحديدا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقا" بمسافة ما يقرب من (30 مترا)، ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار)؛ وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.