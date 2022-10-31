استقرار أسعار الخضراوات فى الأسواق.. البطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين 31-10- 2022، استقرار أغلب الأصناف مع استثناء البطاطس التي سجلت ارتفاع لتقترب من 10 جنيهات في سوق الجملة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 6.5 إلى 10.5 جنيه والبصل 2.5 إلى 3.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأوساق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 7جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 10 إلى 15 جنيه، والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه، والفلفل الرومي 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيهات.