إسباني يسقط ضحية النصب باسم "اليانصيب".. خدعوه بجائزة وتحول لمديون بـ20 ألف دولار

فاطمة شوقى

تعرض إسبانى يعيش فى مدينة دالاس الأمريكية لعملية احتيال باسم "اليانصيب"، حيث كشف أنه تلقى مكالمة تليفونية أخبروه فيها أنه فاز بجائزة يانصيب بمبلغ 12.5 مليون دولار، وقدم بيانات حسابه البنكى لإرسال الأموال ولكن فى النهاية اكتشف أنه يدين للبنك بـ 20 الف دولار بعد أن سحبت أمواله.

وأشارت صحيفة "انويبسيون" الفنزويلية إلى أن إسبانى يدعى خوان تعرض للخداع كلفته امواله فى حسابه الخاص بالبنك، كما أنه أصبح مدين بحوالى 20 الف دولار بعد أن تم سرقة أمواله فى الحساب الخاص به.

وقال خوان " بدأ كل شئ بمكالمة هاتفية، هنأونى فيها بربحى 12.5 مليون دولار، ولكى افوز بالجائزة، طلبوا منى رقم الضمان الاجتماعى الخاص بى، لكى يقوموا بتحويل الأمول، وأعطيتهم جميع المعلومات الصحيحة، ولكن ما حدث أنهم دخلوا حسابى وسرقوا اموالى كما أنهم اخذوا أكثر مما كان فى الحساب المصرفى وتجاوزا الحد الائتمانى بـ 20 ألف دولار، ولم أدرك ذلك حتى قام البنك بمكالمتى وإبلاغى بأننى تجاوزت حد الائتمان".

وأوصى وكيل الأمن السيبرانى تيفى أجيرى بعدم إبلاغ أى شخص برقم الضمان الاجتماعى الخاص، وذلك لعدم الوقوع فى مثل هذه الحيل لسرقة المعلومات والاموال والحسابات المصرفية".

وأوضح أجيرى "بمحتوى رقم الضمان الاجتماعى الخاص بك، فهم يعرفون بالفعل اسمك أو تاريخ ميلادك". "بهذه الطريقة يمكنهم إنشاء حسابات مصرفية، والحصول على ائتمانات، ويمكنهم سرقة هويتك ويمكن أن يؤثر ذلك عليك مدى الحياة".