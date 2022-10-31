أخبار البورصة اليوم الإثنين 31-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 31-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

البورصة تربح 13.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.76%، والعرب على 14.15%، واستحوذت المؤسسات على 39.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 59.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 451.5 ألف جنيه، 86.8 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 11372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 4646 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

التحرك السعري

كما أعلنت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقاري، في نطاق نسبة 5%صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علماً بأن الأسهم متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 650 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.02%، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.61%، وشراء الثالثة 5 ملايين سهم، وشراء الرابعة 500 ألف سهم، وشراء الخامسة 480.4 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي 327.2 ألف سهم، 524 ألف سهم، 40 ألف سهم، 148.2 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 50 ألف سهم، 1850 سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 20.9 ألف سهم.

أعلنت شركتا رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، شراء المساهم شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عدد 1.1 مليون سهم بالأولى بسعر 26.9 جنيه بقيمة إجمالية 28.95 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.474% إلى 10.6893%، وبيع الثانية 2.98 مليون سهم بسعر 9.93 جنيه بقيمة إجمالية 29.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.986% إلى 2.257%.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، شراء المساهم محمد طارق محمد إسماعيل عدد 4.8 مليون سهم بسعر 3.45 جنيه بقيمة إجمالية 16.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 1.73% إلى 5.03%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 642.6 مليون جنيه مقارنة مع 304.7 مليون جنيه.

حققت شركة المالية والصناعية المصرية، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 745.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 66%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 293.1 مليون جنيه مقارنة مع 91.1 مليون جنيه بنسبة نمو 222%.

حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 150.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 95.2 مليون جنيه بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 12.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 4.4 مليون جنيه بنسبة نمو 387%.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة مع الجهات المعنية لاستلام مساحة أرض بديلة للأراضي التي تم نقل ملكيتها من الشركة نظير ما تحملته عن الشركة لتنمية أراضي امتياز الشركة سابقًا، وذلك بمدينة العبور الجديدة بمساحة 50 فدانًا، وأن يتم عرض مشروع التوزيعات المقترح على الجمعية العامة العادية للشركة في النظر في التوزيع الجزئي للأرباح، والمعد وفقًا للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.