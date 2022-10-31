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أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع الدولى خطر.. والصراع بين قوتين نوويتين

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:24 م
أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع الدولى خطر.. والصراع بين قوتين نوويتين أحمد أبو الغيط
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع الدولى وضع خطر لأن الصراع الآن بين قوتين نوييتن، فهناك قوى نووية والعلاقات السياسية تقترب من السخونة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك دولة نووية وهو الاتحاد الروسى في مواجهة عسكرية مع أحد الدول شرق أوروبا وهى أوكرانيا، وهذه الدولة إما استفزت لهذا العمل العسكرى الذى قامت به أو أنها قامت بهذا العمل العسكرى في إطار مواجهة بين روسيا والعالم الغربى وهى قوى نووية .

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن حلف الأطلسى هو حلف ذو قدرة نووية قرر أن يدعم أوكرانيا، والحسابات الخاطئة في الحرب تقود لمصائب والإنسانية والقادة يخطئون، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تأثرت بهذه الحرب حيث نجد مظاهرات في فرنسا وأوضاع اقتصادية سيئة في دول أوروبا .

 


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