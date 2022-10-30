وزير التموين: مخزون السكر و الزيت و الدواجن المجمدة واللحوم يكفى لأكثر من 5 أشهر

كتب مدحت وهبة

تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موقف توافر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المسئولية كاملة أصبحت ملقاة على وزارة التموين عكس السابق فكانت مسئولة عن الجزء التمويني بتوفير الزيت والسكر والأرز والمكرونة للبطاقات التموينية.

وأوضح الوزير خلال تقرير تم استعراضه فى برنامج مساء dmc أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية وتحديدًا الزيوت كانت نتيجة تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار ولكن مع تحرير علاقة العملات الصعبة بالجنيه المصري من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية، أما فيما يخص الأرز فيجرى حاليًا وضع منظومة جديدة تضمن توفير كميات الأرز اللازمة للتموين طوال العام، ولأول مرة وزارة التموين تدخل لشراء الشعير مثلما يحدث مع القمح وصحيح في بادئ الأمر.

ووجه الوزير عدة رسائل لطمأنة المواطنين، وأكد وجود احتياطيات استراتيجية من السلع سواء القمح أو السكر أو الزيت وكذلك الدواجن المجمدة واللحوم الحية تكفى لأكثر من 5 أشهر، كما أعلن عن وجود توجيه سواء من الرقابة التموينية أو حماية المستهلك بمراجعة أسعار السلاسل التي تعمل على الحاسبات الآلية لمعرفة إذا كان تم تغيير أي سعر قبل التعويم الأخير يوم الأربعاء الماضي، وفي حال رصد أي مخالفة لم يكن لها أسباب موضوعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي من بينها دفع غرامة تبدأ من 10 ألاف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، كما نفى صحة ما يتردد بشأن إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي.