هارب من أحكام قضائية يعترف بعد ضبطه: انتحلت شخصية شقيقى واستخدمت بطاقته

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل هارب من تنفيذ أحكام قضائية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث كشف أنه انتحل صفة شقيقه، واستخدم بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقه، لاستخدامها فى كافة التعاملات، إلا أنه تم ضبطه من قبل رجال الأمن، وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية".

كانت نيابة السلام، أمرت بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة شقيقه، للهروب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته بندقية آلية وبطاقة شخصية خاصة بشقيقه على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن ادارة مباحث تنفيذ الاحكام بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدمًا بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.