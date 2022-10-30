مياه سوهاج تستطلع آراء المواطنين بأخميم للتعرف على جودة الخدمات المقدمة

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، استطلاع رأى بمدينة أخميم للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى اجراء استطلاع رأى تليفونى لعدد 50 مشتركا من أهالى مدينة أخميم والذين تقدموا بشكاوى خلال شهر أكتوبر عبر الخط الساخن 125.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام فى قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار وكيفية التعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى.