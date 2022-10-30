معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية فى مجال بناء القدرات للدبلوماسيين الأفارقة

كتب أحمد جمعة

قام معهد الدراسات الدبلوماسية على مدار أسبوعين بتنظيم واستضافة دورة تدريبية في مجال بناء القدرات للدبلوماسيين من الدول الأفريقية الشقيقة الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن برامج التعاون السنوية التي تقدمها وزارة الخارجية، ارتكازا على علاقات مصر التاريخية وأواصر الصداقة الممتدة التي تجمعها بالدول الأفريقية الشقيقة.

وقام بافتتاح أعمال الدورة كل من السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. كما شارك في هذه الدورة، التي ينظمها المعهد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 19 دبلوماسياُ أفريقياً من وزارات الخارجية في 13 دولة هي السودان وجنوب السودان وجامبيا وسيراليون والكاميرون وموزمبيق وغانا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا وناميبيا ومالاوي وزيمبابوي.

هذا، وتناولت الدورة في محاورها الرئيسية، مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية الراهنة وذات الأولوية للدبلوماسية الأفريقية، وسلسلة من التدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير المهارات وبناء القدرات الدبلوماسية للمشاركين في مجالات القانون الدولي، وتنظيم المؤتمرات الدولية، والمراسم، والتفاوض، وإدارة الأزمات، والتواصل مع وسائل الإعلام.