مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط"، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد عبد الوهاب بكري جودة 50 عامًا جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى، كما استقبل المستشفى عبد الرحمن محمد عبد الله، 18 عامًا اشتباه كسر في الذراع الأيسر، و جرح حوالي 5 سم في الرأس، و أشرف سمير عبد الحميد 36 عامًا، اشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و أسامة أيمن سمير 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج و جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و منى جمال أبو زيد 5 أعوام، و جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و إسراء انور محمد 22 عامًا، كدمات بالجسم متفرقة، و حمدي عبد العزيز، 42 عامًا،جروح وسحجات متفرقة بالجسم.