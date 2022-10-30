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أكرم القصاص
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مصادر طبية صومالية: ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين ملغمتين بمقديشو إلى 50 شخصا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:00 ص
مصادر طبية صومالية: ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين ملغمتين بمقديشو إلى 50 شخصا انفجار فى مقديشو
وكالات

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اعلنت مصادر طبية صومالية ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين ملغمتين جنوبي مقديشو إلى 50 شخص.
 
وكان أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم السبت، بالعاصمة مقديشو، من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في وزارة التعليم الصومالية، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد أخرى من المواطنين.
 
  
وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
 
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التي تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.
 

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