مراقبة الأغذية توصى بإغلاق 41 منشآة تعمل بدون ترخيص وتحرير 88 محضرا بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي، شملت المرور على 184 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 88 محضر مخالفات مضبوطة، تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 41 منشأة تعمل بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم سحب 169عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 941 كيلو أغذية مختلفة، وما يقارب 237 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأكد مكين استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.