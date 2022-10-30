مديرية أمن الفيوم تطارد الإشغالات وإزالة المخالفات لتيسير حركة المواطنين

كتبت رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات المحافظة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع الفيوم، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية المتمثلة في (إدارة مرور الفيوم - إدارة مباحث الفيوم - قوات أمن الفيوم - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ العديد من قرارات الإزالة الإدارية، وتحرير مخالفات إشغال طريق، وضبط الباعة الجائلين المتسببين في إعاقة حركة المواطنين وحركة المرور، وضبط عشرات العربات اليد التي تستخدم لبيع الخضار والفاكهة، وتحرير محاضر تلوث بيئة، ومحاضر إدارة بدون ترخيص، بالاضافة إلي تحرير العديد من المخالفات المرورية.