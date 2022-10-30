محافظ قنا ينتقل لموقع انهيار منزلين بنجع حمادي تسبب في وفاة طفل وسيدة

قنا صابر سعيد

انتقل اللواء أشرف الداود، محافظ قنا، إلى موقعي انهيار جدارين لمنزلين مختلفين بقريتي الرئيسية وهو التابعتين لمركز نجع حمادي، لتقديم كافة الدعم وتوفير المستلزمات العاجلة للأسرتين المنكوبتين، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن الحادث الأول جاء نتيجة انهيار جدار من الطوب الأخضر ومونة الطين بمنزل بقرية "هو" مما أسفر عن وفاة الطفل معاذ حسن محمود وإصابة والديه، بينما الحادث الثاني وقع بقرية الرئيسية نتيجة انهيار حائط حوش مبني بالطوب اللبن أسفر عن وفاة سيده أبو القاسم أحمد وهي أم لخمسة أطفال تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.

وأعرب المحافظ والقيادات التنفيذية عن بالغ حزنهم للأسرتين في مصابهم الأليم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته.

وأصدر الداودي، تعليماته بتلبية كافة احتياجات الأسرتين من خلال حزمة من الخدمات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.