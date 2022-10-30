محافظ الغربية يناقش تقرير لجنة متابعة الأعمال بمستشفى طنطا العام والسنطة المركزي

الغربية عادل ضرة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، باللجنة المشكلة برئاسة مدير مديرية الاسكان لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بمستشفى طنطا العام ومستشفى السنطة المركزي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، حيث قامت اللجنة بمعاينة المستشفيات على الطبيعة وحصر كافة الملاحظات والتحديات التى تعوق نهو الأعمال في الوقت المحدد.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تقرير اللجنة وما توصلت اليه من حصر للأعمال المنتهية والأعمال الجارية بنسب مرتفعة والأخرى الجارية بنسب بطيئة، مؤكداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تساهم في إنجاز الأعمال وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للإسراع من نهو الإجراءات التي تحول دون نهو الأعمال في وقتها ، مضيفا أن جولاته التفقدية لمواقع الأعمال ستظل مستمرة لضمان سير العمل بوتيرة سريعة.

وفي السياق ذاته أكد محافظ الغربية على تواصله المستمر مع وزير الصحة والسكان والذي يحرص بدوره على الإطلاع أول بأول على نسب إنجاز الأعمال بموقعي العمل بطنطا والسنطة، مضيفا أنه سيتم عرض ما توصلت اليه اللجنة من ملاحظات على الوزير لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضاف رحمي أن سعى المحافظة المستمر لنهو الأعمال الجارية والاسراع من افتتاح المشفيين للجمهور، يأتى في المقام الأول لتخفيف الضغط على المستشفيات الحالية إلى جانب تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع .

يذكر أن مستشفى السنطة العام والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م٢ بإجمالي تكلفه 487 مليون جنيه لتضم عدد 223 سرير داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، وقد بلغت نسب تنفيذ الأعمال بها إلى 78 %، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 82 % وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، في حين يتم إنشاء مستشفى طنطا العام على مساحة 13100 م2 بتكلفه إجماليه 567 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي + (4) أدوار علوية بعدد 335 سريرا، لتضم أقسام (الطوارئ، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، قسطرة قلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، النساء والولادة، العمليات، جراحة المناظير، حضانات).