اليوم السابع
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محافظ الغربية يستمع لمطالب عمال الغزل ويؤكد دعمه لقطاع الصناعة.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:53 م
محافظ الغربية يستمع لمطالب عمال الغزل ويؤكد دعمه لقطاع الصناعة.. صور محافظ الغربية يستمع لمطالب العمال الغزل
الغربية- محمد طارق

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أكد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن قطاع الصناعة هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الواقعة في نطاق الغربية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم،يرافقه الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، لتفقد مصانع شركتي طنطا للزيوت والصابون والدلتا للغزل والنسيج بطنطا، لمتابعة سير العمل داخل تلك المصانع والاستماع إلى آراء العمال والاطمئنان على توافر المنتجات وتذليل أي معوقات بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
 
بدأت الجولة بتفقد مصانع شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، حيث كان في استقبال محافظ الغربية رئيس وحدة الدلتا للغزل والنسيج المحاسب فؤاد محمد، والذي اصطحبه في جولة داخل مصانع الشركة الثلاثة، حيث تابع تفقد المحافظ مصنع غزل 1 و2 و3 والمقامين على مساحة 44 فدان، لإنتاج كافة أنواع المفروشات الوبريات.
 
وأوضح رئيس الشركة، أنه تم وضع خطة من خلال وزارة قطاع الأعمال تتضمن إحلال وتجديد لمصنع1 ، بدأت بتكهين الماكينات القديمة واستبدالها بطراز أحدث من مصانع دمياط وكفر الدوار وشركة السيوف، كما تشمل الخطة في المرحلة الثانية تزويد القدرة الإنتاجية.
 
وتابع المحافظ جولته بتفقد مصانع شركة طنطا للزيوت والصابون حيث اصطحب المهندس إبراهيم خطاب رئيس الشركة، محافظ الغربية في جولة داخل مصانع الشركة، بدأت بتفقد مصنع إنتاج المياه المعدنية، والذي يقوم بإنتاج 5 آلاف كرتونة يوميا إلى جانب 500 قارورة في الساعة، حيث أشاد المحافظ باستخدام أحدث الوسائل لإخراج  زجاجة مياه معدنية نقيه.
 
كما تفقد رحمي مراحل تصنيع الزيت داخل مصنع إنتاج الزيوت، بداية من استخلاص الزيوت من فول الصويا واستخراج الكسب والقشرة للأعلاف، نهاية بمراحل تعبئة الزيت وتغليفه، حيث يتم استخراج 40 طن زيت خام يوميا من  200 طن بذرة ، واختتمت الجولة داخل المصنع بتفقد منتجات الشركة من الصابون، المسحوق، ملمع زجاج، المعطرات ، الصابون السائل والمطهرات.
 
وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لآراء العمال ورؤساء القطاعات داخل المصانع، واعداً إياهم بالجولات المستمرة لإزالة إي عقبات بالتنسيق مع مجالس الإدارات، كما وجه العمال الشكر لمحافظ الغربية على زياراته المتكررة للمصانع.
 
ووجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا بتوفير منافذ بيع لمنتجات الشركتين والاستعانة بمنتجاتهما خلال المعارض الدورية التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز والمدن والأحياء.
 
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محافظ الغربية يستمع لمطالب العمال الغزل 

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محافظ الغربية يستمع لمطالب العمال الغزل 

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محافظ الغربية يستمع لمطالب العمال الغزل 
 

 


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