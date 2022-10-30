محافظة الإسكندرية تستقبل السفينة السياحية المالطية الجنسية "أزامارا چورني"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى مدير الهيئة ومجموعة عمل الهيئة، صباح اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية السفينة السياحية "أزامارا چورني Azamara Journey "المالطية الجنسية ، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني والتى تقل على متنها سائحين جنسيات مختلفة.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتقديم الدعم الكامل للحركة السياحية بالاسكندرية، والتنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و الهيئة العامة لميناء الاسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة.

وأكد محافظ الإسكندرية علي الجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الاسكندرية بيسر وآمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالاسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حاله من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال ، هذا ويقوم السائحين بزيارة المعالم السياحية بالاسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة المقرر لها.

وكان في إستقبال السفينة السياحية عند وصولها رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى حسام الروينى- نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للتشغيل واللواء بحرى هشام ابو العز - نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للإستثمار واللواء بحرى عمرو عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية و حسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية .