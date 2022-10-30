ليلة سقوط تاجر السم الأبيض قبل ترويج تذاكر الهيروين بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، بحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

سقط المتهم في كمين أعد له، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لتورطه في تجارة المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، رصد رجال المباحث تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة بحسه 4 أيام على ذمة التحقيق.