اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قفزة نحو "الطاقة المتجددة".. أبرز التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم.. إنفوجراف

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:38 م
قفزة نحو "الطاقة المتجددة".. أبرز التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم.. إنفوجراف أبرز التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز التوجيهات الرئاسية للحكومة فى اجتماع الرئيس السيسى بمدبولى ووزير الكهرباء.

التوسع فى تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية.

الكهرباء
الكهرباء

 

تنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها الدولة فى الاقتصاد وخطط التنمية الشاملة

تعزيز الجهود فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام برامج الطاقة المتجددة

تكامل الأداء مع التحديث الشامل الذى شهدته منظومة الكهرباء بأنظمة إلكترونية متطورة

متابعة مستجدات الربط الكهربائى مع دول الجوار خاصة السعودية وقبرص واليونان

 


الطاقة المتجددة

توربيات الرياح

الربط الكهربى

الرئيس السيسي

السيسي

اليوم السابع بلس



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