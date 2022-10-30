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فى كلمته للبنانيين.. عون: خزينة البلد مسروقة ويجب اقتلاع الفساد

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:51 م
فى كلمته للبنانيين.. عون: خزينة البلد مسروقة ويجب اقتلاع الفساد ميشال عون
إيمان حنا

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، فى خطاب ألقاه اليوم الأحد، بمناسبة وداعه بقصر بعبدا الرئاسى، إن اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية ستبدأ بنضال قوى، لقد تركت خلفى وضعا يحتاج إلى النضال والعمل وجميعكم يعلم حال البلد المسروق.
 
وأضاف عون: البلد مسروق بخزانته ومصرفه المركزى ويجب اقتلاع الفساد من جذوره.
 
وأضاف عون: مؤسسات دولتنا أصبحت بلا قيمة لأنها مستعمرة من قبل المنظومة الحاكمة التى عطلت القضاء.
 
تأتى مغادرة عون قبل يوم واحد من نهاية ولايته الدستورية، بعد أن أمضى 8 سنوات فى سُدة الحكم، تاركاً لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال ، وفراغ رئاسى حيث لم يتم الاستقرار علىمن سيخلف عون.
 
 

لبنان

وداع الرئيس عون

عون يغادر القصر

قصر بعبدا



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