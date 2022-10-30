أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين بالإسكندرية، فوز رزق الطرابيشى بمنصب نقيب النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، حيث جاءت نتيجة فرز الأصوات، بفوز رزق الطرابيشى بـ 102 صوت مقابل 13 صوتا للمرشح المنافس على عيسى.

و جاءت نتيجة فرز أصوات العضوية، شوكت سعد 98 صوتا، شيرين العقاد 84 صوتا، هدى الساعاتى 80 صوتا، الناجحين فى عضوية المجلس.

وجاءت باقى نتائج فرز الأصوات للمرشحين، نيفين كميل 28 صوتا، خالد الامير 38 صوتا، عزت السمرى 50 صوتا، و10 أصوات باطلة.

وتُجرى انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية على مقعد رئيس الفرع وثلاثة مقاعد تجديد نصفى للمجلس.