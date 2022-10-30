فريق شبابي من قرية المحروسة بقنا ينظم تدريب حياكة وورشا للرسم وتحفيظ القرآن

قنا - صابر سعيد

لم تكن مجرد فكرة بين مجموعة من الشباب في القرية حينما قرروا اكتشاف كل ما هو جميل وتوثيقه ثم نشره علي صفحات التواصل، لتتحول القرية إلى خلية من النشاط بين الشباب، فجهنا صناعة الفخار ومنبعها وهنا يتردد الأطفال والشباب علي مكاتب تحفيظ القرآن داخل المسجد وفي أماكن التحفيظ المنتشرة، وبجهود ذاتية فيما بينهم يتطوع الشباب لتعليم الفتيات فن الكروشيه والتطريز وغيرها من تعاليم الحياة.

ولم يكتف الشباب الذي أطلق علي نفسه فريق "قبس" بتعليم الفتيات الحياكة بل نظموا ورش عمل لتعليم الشباب فنون الخط والهاند ميد وورش عمل لمهارات التسويق والعرض ومسابقة للرسم والتصوير، تشجيعا للشباب والفتيات علي ممارسة الأنشطة والابتعاد من العادات السيئة التي تضر القرية ولا تفيد، ليضرب الشباب أروع الأمثلة بالتزامن مع اهتمام الدولة بالشباب والحفاظ عليهم، وإقامة المؤتمرات التي يمثل فيها الشباب نسبة ليست بالقليلة.

وقال عبد الرحمن محمد، متطوع بالفريق، إن الفريق تطوعي بالكامل وهدفه الارتقاء بالقرية وبشبابها وفتياتها وإظهار كل ما هو جميل بالقرية والتعاون فيما بينهم، ويضم الفريق شباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، كما يقوم بتنظيم الفعاليات المختلفة داخل القرية ومنها فعالية استمرت لأيام بمختلف الأنشطة التي يحتاجها الشباب.

وأوضح محمد، أن فعالية الفريق نظم فعالية بالتعاون مع جمعية بالقرية ولجنة زكاة في مجالات ورشة التطريز، ورشة الكروشيه، ورشة الخط العربى، ورشة الخياطة، ورشة الهاند ميد، ورشة مهارات العرض، وقام أيضا بعمل معرض خاص بمسابقة قبس للإبداع، لعرض مواهب أبنائنا فى مسابقة الرسم والتصويت لهم، كما كان هناك ركن خاص بالتصوير لإسعاد الأطفال.

وأشار عبد الرحمن محمد، إلي أنه تم تنظيم معرض الكتاب للاستفادة من قراءتها، وكان من ضمن فعاليتنا ركن خاص ببنك الدم، وتوعية أهالى القرية للتبرع بالدم، وتم تحديد الفصائل وجمع البيانات، بالإضافة إلي تكريم حفظة كتاب الله، أوائل الثانوى العام والأزهرى، أوائل الدبلومات التجارية، أوائل الاعدادي العام، تكريم الفائزين فى مسابقة قبس للإبداع، مدرسة الوحدة الجديدة، مدرسة الخط العربي، مدرسة الثانوية المشتركة بالجبل، دار الشيخ الطيب.



اهالى القرية فى المسابقة



التبرع بالدم



مسابقة الرسم



مسابقة الرسم



التبرع بالدم



مسابقة الرسم



مسابقة الرسم