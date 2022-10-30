صحة دمياط: تقديم الخدمات الطبية لـ 1309 مواطنين بالقافلة الطبية في فارسكور

دمياط معتز الشربيني

قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بدمياط بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية النوادرية لمركز فارسكور والتي أستمرت لمدة يومين28،29 اكتوبر 2022.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1309 وتم تحويل عدد5 للمستشفيات واتخاذ كافة الاجراءات لإستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 2 فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 294 حالة وعدد 18 حالة أشعة و42 حالة سونار ،بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية بالمجان بالإضافة إلي عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من الأمراض الفيروسية المعدية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرةو والصحة الإنجابية وترشيد استهلاك المواد البلاستيكية و تأتي هذه القافلة انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.