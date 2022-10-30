وأضاف بن باراك في فعالية في بئر السبع - حسب القناة السابعة الاسرائيلية - أن هتلر وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وكان أول شيء فعله، هو إلغاء المحكمة العليا، قبل أن يشرع كل قوانينه.



وقال بن باراك إن صعود تحالف (الصهيونية الدينية) الذي يمثله السياسيان اليمينيان المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلائيل سموتريتش، في ظل وجود شخص يريد أن يفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة هو أمر خطير للغاية، ويجب أن نمنع ذلك، في إسقاط واضح على بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود".



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الاسرائيلية في مطلع نوفمبر. ومرجح أن يحصل تحالف (الصهيونية الدينية) على ما لا يقل عن 14 مقعدا بالكنيست، وأن يعتمد عليه زعيم حزب الليكود في تشكيل الحكومة المقبلة.