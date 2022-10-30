اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سفير مصر لدى رام الله يبحث مع مسئول فلسطينى ملف المصالحة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:51 م
سفير مصر لدى رام الله يبحث مع مسئول فلسطينى ملف المصالحة سفير مصر لدى رام الله
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، اليوم الأحد، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات، لا سيما ملف المصالحة و”إعلان الجزائر”.
 
واستعرض الأحمد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، في ضوء استمرار الاقتحامات للمدن، والمخيمات، والقرى، واستمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بحق قاطفي الزيتون.
 
من جانبه، أكد السفير المصري وقوف بلاده الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
 
كما ناقش الجانبان أعمال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وأعربا عن أملهما أن تسهم نتائجها في إعادة تعزيز وحدة الصف العربي، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية.
 
 

اخبار مصر

سفير مصر لدى رام الله

اخبار فلسطين

عزام الاحمد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة