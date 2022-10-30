سفر بعثة عمرة المولد النبوى الشريف للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

كتب زكى القاضى

غادرت بعثة عمرة المولد النبوى الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله .

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإتخاذ كافة السبل لتيسير آداء المناسك للمعتمرين قامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءاً من إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضى المقدسة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن .

من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول .