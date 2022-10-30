ريجيم الشيكولاتة أغرب دايت هيساعدك تخس فى 8 أسابيع فقط

كتبت فاطمة خليل

ما هو ريجيم الشيكولاتة؟ ريجيم الشيكولاتة أغرب أنواع الدايت السريعة التى تساعدك على فقدان الوزن فى 8 أسابيع فقط، ولكن كيف يمكنك إنقاص الوزن مع تناول الشوكولاتة ؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس". فكرة ريجيم الشيكولاتة هي تناول الشيكولاته الداكنة باعتدال، ويتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب الأشخاص الذي يحبون تناول الحلويات على تناول الشيكولاتة الداكنة منخفضة السكر قبل تناول طعامهم.

قبل وبعد كل وجبة، يجب أن تأكل قطعة من الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، وهي نسبة أعلى أيضًا في مضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بالأمراض وتحسن صحتك، ومن المفترض أن يساعدك تناول المزيد من "الشيكولاتة الجيدة" على التوقف عن تناول "الشوكولاتة السيئة الغنية بالسكريات".

ريجيم الشيكولاتة ابتكره الدكتور ويل كلور، خبير التغذية البريطاني ونشر عنه في كتاب اسمه "تناول الشيكولاتة وانقاص الوزن"، وخسر أحد عملاء دكتور كلور حوالي 45 كيلو جرام في هذا النظام الغذائي للشيكولاته وهو ما جعله يؤلف الكتاب.



أراد الطبيب أن يكسر أسطورة كون الشوكولاتة ضارة لك، لأنها في الواقع مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.



تستغرق خطة ريجيم الشوكولاتة 8 أسابيع حتى تكتمل، وقواعد اتباع ريجيم الشيكولاته هي:

يجب عليك تناول قطعة 28 جراماً من الشوكولاتة الداكنة الصلبة يوميًا.

يجب أن تكون الشوكولاتة الداكنة مع أكثر من 70 % من الكاكاو ويجب تقسيم الكمية حتى تأكل قليلاً قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل ريجيم الشيكولاتة يساعد في انقاص الوزن؟ يعمل ريجيم الشيكولاتة لإنقاص الوزن طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

يعمل ريجيم الشيكولاتة لإنقاص الوزن طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

تهدف خطة ريجيم الشيكولاتة إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بالإقلاع عن السكريات تماما - بما في ذلك المشروبات الغازية.