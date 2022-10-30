رفع 110 حالات إشغال لمحال ومنشآت تجارية بشوارع إمبابة.. صور

كتبت – مرام محمد

شن قطاع إشغالات إمبابة، حملة مكبرة، لرفع إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بصفة دورية للتصدي للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 110 حالات إشغال بشوارع الوحدة وطلعت حرب، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات على الأرصفة وأمام المحلات بشارع العامل الأول، وإيداعها المضبوطات بمخازن الحى، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.



حملة إشغالات مكبرة بالجيزة



رفع الطريق العام بإمبابة



حملة إشغالات مكبرة بإمبابة