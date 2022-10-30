اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:20 م
أكرم القصاص
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رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار صهريج في العراق

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:09 م
رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار صهريج في العراق رابطة العالم الإسلامي

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تقدَّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق، ولذوي ضحايا ومصابي حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد.
 
وأعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن مع العراق وشعبه في هذا المُصاب المؤلم، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.

رابطة العالم الإسلامي

العراق

انفجار صهريج




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