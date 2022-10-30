رئيس وزراء فيجى يعلن إجراء الانتخابات العامة فى 14 ديسمبر المقبل

أ.ش.أ

أعلن رئيس وزراء فيجي فرانك بينيماراما اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء الانتخابات العامة في البلاد في 14 من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس ويليام كاتونيفير بموعد الاقتراع.

ونقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) عن مفوضية الانتخابات قولها إن 918ر692 شخصا لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي ستتكلف 26 مليون دولار فيجي (17.6 مليون دولار أمريكي).

وبدوره، قال رئيس اللجنة الانتخابية موكيش ناند "نحن متفائلون بأن انتخابات هذا العام ستضع معايير جديدة .. يمكن أن يكون هذا ممكنا فقط إذا مارس جميع الناخبين حقهم الديمقراطي وخرجوا للتصويت"، مضيفا "من واجبنا التأكد من بذل كل جهد ممكن لجعل الانتخابات العامة لعام 2022 بسيطة وسهلة ومريحة".

يشار إلى أن آخر انتخابات أجريت في فيجي كانت في عام 2018.