خبير فى مجال الطاقة: مصر وجهة محفزة للاستثمار المحلى واﻷجنبى

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد المهندس عزان محمد الخبير النيجيرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر أصبحت وجهة محفزة للاستثمار اﻷجنبي والمحلى فى شتى المجاﻻت وباﻷخص فى مجال توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء من الشمس أو الرياح، وذلك بفضل التعديلات التشريعية التى قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتنظيم عملية إنتاج وبيع الكهرباء.

وأضاف الخبير النيجيري فى مجال الطاقة المتجددة فى تصريحات صحفية له على هامش معرض مصر للطاقة الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قطعت أشواط كبيرة فى مجال الطاقة والثورة التى حدثت بالبنية التحتية المصرية، لافتا إلى أن الموقع الجغرافى لمصر يؤهلها لتكون مصدرا جيدا لتصدير الطاقة للخارج خاصة بعد تحقيق ااكتفاء الذاتى بها.

وأشار عزان، إلى أنه على الرغم من وجود أزمة عالمية فى العملة الصعبة إلا أن فرص اﻻستثمار المصري و الأجنبي فى مصر واعدة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المستثمر يميل دائما للسوق المصري فى ظل العمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء داخل مصر وهو ما بدأ بالفعل مع بعض الشركات الأجنبية بإيطاليا و كوريا وألمانيا وأوروبا.