حبس متهم بالقاهرة ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة حبس، مالك مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بتداولها فى من طقة الساحل، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى.

استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات واقعة ضبط (مالك مخزن) بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بتداولها، والذى أقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشخص الأخير وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد 10 هاتف محمول "صغير الحجم" - مبلغ مالى - هاتف محمول) حال استقلاله إحدى السيارات.. وبمواجهته قرر بتحصله على تلك المضبوطات من (مالك شركة لتسويق الخدمات الإعلانية - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" - سيارة - 2 هاتف محمول - 2 ساعة ماركات مختلفة).

كما تم بإرشاده ضبط كمية من الأدوية بمخزن مستأجر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة عبارة عن (33560 كيس من أدوية جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المختصة).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من العقاقير الطبية بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته وكذا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.