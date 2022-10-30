حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة والده وشقيقه فى مشاجرة بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: رامي نبيل محمد مرسي حسين، 25 سنة، مقيم في قرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني في الناحية اليسرى، وشقيقه عبدالحميد، 21 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالظهر وتحت الإبط وكدمة في الكتف الأيسر، ووالده نبيل محمد مرسي، 57 سنة، مصابًا بطعنتين في الجانبين اليمن والأيسر بالصدر.

وأفاد شهود عيان بالقرية أن المجني عليه وأهله تجار مقرمشات في قرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد، وعصر الجمعة أثناء وجود سيدة من جيرانهم لشراء مقرمشات تصادف توجيه أحد المجني عليهم سباب في الهاتف أثناء حديث بينه وبين شخص آخر، وأن السيدة ظنت أن السباب موجه لها فذهبت إلى أهلها ونشبت مشاجرة بين الجانبين لكن تدخل أهل القرية وتم فض المشاجرة، إلا أن الأمور تطورت أثناء توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وحضر أهل السيدة وقتلوا المجني عليه وأصابوا شقيقه ووالده، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 2 من المتهمين وتم إحالتهما للنيابة العامة وجارى ضبط المتهم الثالث.