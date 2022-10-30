حبس أفراد تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم نصف كيلو هيروين وسلاحين ناريين ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أفراد تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، بدائرة مركز شرطة بنها، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري وعدد من الذخائر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

عقب استئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق أمني، وتمكن من ضبط "ا د ا"، 37 سنة، عاطل، و"ه ح ع"، 28 سنة، عاطل، و"أ م ا"، 23 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 500 جرام، وسلاح ناري "مبندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.