تنفيذ قرار إخلاء عدد من العقارات بالمنصورة بسبب خطورتها الداهمه

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة، اليوم الأحد، قرار الإخلاء الإداري الصادر لـ3 عقارات بمنطقة سندوب، بسبب الخطورة الداهمة.
جاء ذلك بناءً على القرارات الهندسية الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخلاء العقارات كليا من الأشخاص والمنقولات، والتنبيه على الملاك والسكان بعدم العودة، وسرعة تنفيذ القرار الذي يقتضي بإزالة العقارات حتى سطح الأرض، لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والمواطنين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ التعهدات اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة، وذلك من خلال لجنة برئاسة محمد أنور، نائب رئيس حي غرب المنصورة، وأحمد عبادة، مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي الشئون القانونية والإدارة الهندسية بالحي، وبحضور كول أمني مشكل من الرائد محمود منير، والأمين محمد جمال، والأمين أحمد عبد اللطيف، من قسم أول المنصورة.
فى سياق آخر شهدت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم بمساكن مشعل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وكانت غرفة الكوارث برئاسة حي غرب المنصورة، تلقت بلاغًا بانهيار أجزاء من شرفة عقار بمساكن مشعل، وانتقل على الفور المحاسب متولي عبد العال، رئيس الحي، ونائبيه محمد أنور، والدكتور السعيد أحمد، والمهندس صلاح منصور، مدير الإدارة الهندسية، وأحمد عبادة، مدير المتابعة الميدانية، وأيمن الرطل، مسئول لجنة المنشأت الأيلة للسقوط.
وبالمعاينة تبين انهيار أجزاء من بلكونة الطابق الخامس العلوي للعقار رقم 30 بمساكن منطقة مشعل، ولم ينجم عن الحادث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، وتم عمل كردون أمني بمحيط العقار، وإزالة مواطن الخطورة المتواجدة.
ومن المقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، كما وجه رئيس الحي بحصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة، وتصنيفها من حيث خطورتها.
وناشد رئيس حي غرب المنصورة، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة، لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.
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