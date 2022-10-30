تنفيذ قرار إخلاء عدد من العقارات بالمنصورة بسبب خطورتها الداهمه

فريق المحافظات

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة، اليوم الأحد، قرار الإخلاء الإداري الصادر لـ3 عقارات بمنطقة سندوب، بسبب الخطورة الداهمة.

جاء ذلك بناءً على القرارات الهندسية الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخلاء العقارات كليا من الأشخاص والمنقولات، والتنبيه على الملاك والسكان بعدم العودة، وسرعة تنفيذ القرار الذي يقتضي بإزالة العقارات حتى سطح الأرض، لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ التعهدات اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة، وذلك من خلال لجنة برئاسة محمد أنور، نائب رئيس حي غرب المنصورة، وأحمد عبادة، مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي الشئون القانونية والإدارة الهندسية بالحي، وبحضور كول أمني مشكل من الرائد محمود منير، والأمين محمد جمال، والأمين أحمد عبد اللطيف، من قسم أول المنصورة.