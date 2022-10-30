اليوم السابع
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تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 48.8٪ عام 2021

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 ص
تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 48.8٪ عام 2021 صادرات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2021، تحقيق الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية نحو 43.6 مليار دولار عام 2021، مقابـل 29.3 مليار  دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 48.8٪.
 
ويعرض "اليوم السابع" أهم المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية وفقا لما يلي:
 
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 32.5 مليـار دولار عام 2021، مقابل 25.1 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 29.9٪.
 
- بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2  مليار دولار عام 2020 بارتفاع  بلغت نسبته 164.3٪. 
 
- بلغت أعلي نسبة للصادرات المصريـة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2021 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها  46.2٪ من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 27.3% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 18.9 % من جملة الصادرات المصرية.
 
- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها الغاز الطبيعي بقيمة 3.9 مليـار دولار عـام 2021 مقابـــل 0.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  789.1 ٪.
 
- بلغت قيمة بترول خام 3.2  مليار دولار عام 2021، مقابل   1.2 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 169.5٪. 
 
- بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  40.0٪.
 
- بلغت قيمة حديد ومصنوعاته  1.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  109.0 ٪.
 
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.6 مليار دولار عام 2021مقابل 0.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.9 ٪.
 

الصادرات

الواردات

التصدير

الاستيراد



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