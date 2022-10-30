اليوم السابع
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تسكين طالبات المحلة الصناعية بمدرسة بعبد المنعم رياض الإعدادية لحين صيانة المبنى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:17 م
تسكين طالبات المحلة الصناعية بمدرسة بعبد المنعم رياض الإعدادية لحين صيانة المبنى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية عادل ضرة

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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تسكين طالبات مدرسة المحلة الصناعية بنات، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، على مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان إلى انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الطالبات بالمدرسة الجديدة، حيث تم إدراج مدرسة المحلة الصناعية بنات بخطة صيانة عاجلة.

 

يذكر أنه ستتم الاستضافة المؤقتة لطالبات المحلة الصناعية، وسيتم تدريس جميع المواد النظرية والتدريبات العملية بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية، وذلك لصالح استقرار وانتظام سير العملية التعليمية.

 

وتابع وكيل الوزارة مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث قام بمتابعة عدداً من الفصول، وتم مناقشة الطلاب خلال شرح بعض المواد، ثم قام بمتابعة المطبخ الخاص بالمدرسة، وتم التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة فى عملية الطهى، كما تم التأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وأوصى بنظافة المطبخ باستمرار ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

 

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، منى عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة، الأستاذ محمد أبو كفر، وكيل الإدارة، ومحمد الفيومى، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمديرية.

 

وكانت المدرسة قد شهدت سقوط أجزاء خرسانية من أعمدة أحد مبانى المدرسة، وتم إخلاء المدرسة وقامت لجنة من الإدارة التعليمية بمعاينة المدرسة وإعداد تقرير هندسى ورفعه للمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

 


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