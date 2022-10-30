بيلوسى: نشعر بالصدمة والحزن للاعتداء على "بول" وممتنون للاستجابة السريعة

كتبت ريم عبد الحميد

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى بيانا تعقيبا على الاعتداء الذى تعرض له زوجها بول بيلوسى فى منزلهما بولاية كاليفورنيا، والذى يبدو أنه كان يستهدفها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي فى خطاب لزملائها من أعضاء الكونجرس، إنها تشعر هي وأبنائها وأحفادها بالحزن والصدمة من الهجوم المهدد للحياة الذى تعرض له رب الأسرة. كما أعربت عن امتنانها للاستجابة السريعة لقوات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ وللرعاية التطبية التي تلقاها والتي أنقذت حياته.

وكان بول بيلوسي ، 82 عامًا، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى خضع لـ "عملية جراحية ناجحة" لإصلاح كسر في الجمجمة و"إصابات خطيرة" أخرى لحقت به بعد الاعتداء عليه فى منزله ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا ، وفقًا للمتحدث باسم نانسي بيلوسي منذ فترة طويلة ، درو هاميل.

ونُقل بول بيلوسي إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الجمجمة يوم الجمعة بعد أن تعرض لهجوم في منزل الزوجين في كاليفورنيا بمطرقة من قبل مهاجم قيل إنه صرخ "أين نانسي؟ أين نانسي؟".

وقال هاميل في بيان الجمعة "في وقت سابق من صباح اليوم ، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من قبل مهاجم تصرف بالقوة وهدد حياته بينما كان يطالب برؤية رئيسة مجلس النواب".

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إن بول بيلوسي تمكن من الاتصال برقم 911 ، لكنه لم يبلغ مباشرة عما كان يحدث ، لكن المرسل أرسل الضباط للمتابعة من خلال "فحص الاحتياط" في حوالي الساعة 2.27 صباحًا بالتوقيت المحلي من صباح يوم الجمعة. وجدوا رجلاً بالغًا يواجه بول بيلوسي ، وكان كلا الرجلين يمسكان بمطرقة.